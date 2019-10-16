جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنفى تعاقدها مع عمرو دياب وتؤكد أنه لا وجود للحفل الذى يتم الترويج له عبر السوشيال ميديا

نفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ما يتم تداوله من أخبار وإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام الجامعة بتنظيم حفل غنائى سوف يقوم بإحيائه النجم عمرو دياب فى مسرح الجامعة يوم 22 الشهر المقبل .

وقالت الجامعة فى بيان صحفى لها اليوم، إنه على الرغم من أنها تكن كل تقدير واحترام للنجم الكبير، إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث على الإطلاق، وأن ما جاء فى هذه الإعلانات المتداولة عبر السوشيال ميديا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة .

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضم كياناً ثقافياً كبيراً يحمل اسم أوبرا مصر التى تم تجهيزها على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت والإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال، وقد تم إعداد برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية سيتم تنفيذه فى دار أوبرا مصر، يتضمن حفلات سوف يقوم بإحيائها نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى.

ولفتت الجامعة فى بيانها الإعلامى إلى أنه فى حالة تعاقدها مع عمرو دياب فإنها سوف تقوم من خلال وسائلها الإعلامية بالإعلان عن هذا الحدث بالشكل الذى يليق بنجم كبير فى حجم ومكانة عمرو دياب، وبالأسلوب والطريقة التى تتسق مع مكانة الجامعة كمؤسسة تربوية تقدم للمجتمع علماً وثقافة وفناً وتمتلك أدوات إعلامية قادرة على إبراز أنشطتها بالشكل اللائق.