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جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بملتقى "مصر تستطيع بطلابها" بجامعة أسيوط

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:23 م
جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بملتقى "مصر تستطيع بطلابها" بجامعة أسيوط الطلاب المشاركين بالمؤتمر
سوهاج - محمود مقبول

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حصل نادى العلوم بجامعة سوهاج، على المركز الأول خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" والذى نظمته جامعة أسيوط فى الفترة من 13 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة 20 جامعة حكومية وخاصة والمعاهد العليا، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن المؤتمر أتاح الفرصة لعقد عدد من المناقشات للتعرف على أفكار وآراء الطلاب بشأن كيفية تطوير التعليم بمختلف المجالات، بالإضافة إلى دمج الطلاب من ذوى الإعاقة وتحسين الخدمات المقدمة لهم وكذلك تطوير الأنشطة الطلابية بأنماطها المختلفة.

وأضاف عزيز أن فكرة المؤتمر جاءت إيماناً بإمكانيات الشباب ودورهم فى بناء الوطن وقدرتهم على تحقيق نهضته، خاصة فى ظل الاهتمام الكامل الذى توليه القيادة السياسية للشباب من خلال فتح قنوات مباشرة للتواصل معهم والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم وعرض طموحاتهم وأحلامهم للفترة القادمة، مشيراً إلى أن محاور الملتقى تناولت آليات تطوير التعليم فى قطاعات العلوم الإنسانية، الطبيعية، الطبية، الهندسية وتطوير الأنشطة والخدمات الطلابية

وقال هانى بديوى مدير النشاط العلمى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن فريق نادى العلوم بالجامعة شارك فى مختلف الجلسات والفعاليات العلمية والثقافية والفكرية، والتى هدفت إلى عرض آراءهم على صناع القرار فى مجال التعليم، بالإضافة إلى ربط الشباب بمشاكل التعليم الجامعى فى مصر وسبل تطويره، والاهتمام بتفعيل آليات البحث العلمى لدى طلاب الجامعات المصرية، للخروج بحصيلة من التوصيات والرؤى الطلابية والتى يتم بموجبها رسم رؤية وخريطة تفصيلية لتطوير التعليم العالى بمصر، وقد حصل الفريق المكون من ١١ طالب وطالبة على المركز الأول على مستوى الجامعات المشاركة لفوزهم بأحسن عرض طلابى خلال فعاليات الملتقى.

 

 

 


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