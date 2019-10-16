جامعة الاسكندرية تستقبل لجنة وزارة التعليم العالي لتقييم أفضل جامعة في التحول الرقمى

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،اليوم، اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي ، لتقييم أفضل جامعة في مجال التحول الرقمي، وتطوير العشوائيات، والاستعداد لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، حيث عرضت الجامعة عرض تفصيلي، يتناول المحاور الثلاث، أعقبه جولة تفقدية داخل كليات الجامعة.

وقد أكد الدكتور هشام جابر، خلال الزيارة إن جامعة الاسكندرية تعد بيت الخبرة لكافة المشروعات القومية التي تقام بالاسكندرية، لافتا إلى أن الجامعة هي الشريك الأساسي في مشروعي غيط العنب وبشاير الخير، حيث قدمت الجامعة كافة الدراسات الفنية والبيئية لكي تكون تلك المشروعات في أبهى صورة، وتحولت الى نظام الساعات المعتمدة، بغية مواكبة طرق التدريس الحديثة وتنمية مهارات العلمية لطلابها.

فيما أكد الدكتور علاء رمضان، إن جامعة الاسكندرية لعبت دورا هاما في تطوير العشوائيات بناءا على تكليفات السيد رئيس الجمهورية بأهمية مشاركة الجامعات المصرية في تطوير العشوائيات، مشيراً إلى أن الجامعة ساهمت في تطوير منطقة باب العبيد، بمنطقة أبيس، بالإضافة إلى عدة مناطق اخرى، وذلك إيمانا بأهمية الدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع الخارجي.

فيما استعرض الدكتور محمد انور، عميد كلية التربية، ملف الجامعة الخاص باستعدادها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، حيث أشار الى قيام الجامعة بتطوير كافة المنشأت والمعامل والمدرجات استعدادا للعام الدراسي الجديد، والانتهاء من تجهيز وحدات القياس والتقويم بالجامعة، وتجهيز وحدات التصحيح الالكترونى بأحدث أدوات العد الإلكتروني ضمانا لسرعة ودقة وسهولة التصحيح وسرعة اعلان النتائج للطلاب، وتم أيضا تجهيز القاعات الدراسية بأحدث الأدوات التكنولوجية وذلك مواكبة لروح العصر، حيث قامت الجامعة بتزويد اغلب معامل وقاعات التدريب بالكليات بتكنولوجيا السبورات الذكية الحديثة نظرا لمميزاتها العديدة والإمكانيات الكبيرة التي تحتوي عليها.