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جامعة الإسكندرية تنظم المهرجان الثقافى الفنى للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:15 م
جامعة الإسكندرية تنظم المهرجان الثقافى الفنى للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشهد المهرجان الثقافى الفنى للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شهد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، فاعليات المهرجان الثقافى الفنى الذى نظمته إدارة النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تضمنت ندوة تثقيفية ألقاها البطل اللواء أ.ح لطفى جاد الله قائد لانش الصواريخ الذى أغرق المدمرة إيلات، ومعرض فنى ضم لوحات فنية ومجسمات خشبية ومشغولات فخارية عن حرب اكتوبر.

 

وفى كلمته أكد الدكتور هشام جابر أن جامعة الإسكندرية تنتهز الفرصة فى شهر أكتوبر من كل عام لتوعية وتثقيف الشباب من خلال إقامة ندوات تثقيفية عن حرب أكتوبر وتأثيرها واستضافة أبطالها باعتبارهم شهود على هذه الملحمة الوطنية ليروا شهادتهم على تلك الملحمة، التى كانت نموذجا للفكر خارج الصندوق لحرب أذهلت وأربكت العالم، معتبرا أن كل ما قيل عن حرب أكتوبر وتأثيرها لم يوفيها حقها، وأضاف أن مصر لم تأخذ فرصتها فى 5 يونيو والدليل على ذلك تدمير إيلات بعد أشهر قليلة من حرب 5 يونيو، وفى نهاية كلمته قدم سيادته الشكر للجيش المصرى لما قدمه لأرض الوطن، كما قدم التحية لروح الرئيس البطل أنور السادات العقلية التى لم يجود العالم بمثله، وقدم التحية لكل من يقف الآن فى سيناء يدافع عن أرض الوطن .


الاسكندريه

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جامعه الاسكندريه

انتصار أكتوبر

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