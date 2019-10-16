جامعة أسوان تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل أسبوع شباب الجامعات الأفريقية

أسوان - عبد الله صلاح

تعقد جامعة أسوان، فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل وأجندة فاعليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول بمحافظة أسوان، والذى ستنطلق فاعلياته يوم 20 أكتوبر الجارى وتستمر لمدة 6 أيام، فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، أسوان عاصمة الشباب الإفريقى.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يشارك فيه 21 جامعة أفريقية و23 جامعة مصرية، بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، مشيراً إلى أن هناك 1200 طالب وطالبة يشاركون فى افتتاح أسبوع الجامعات الأفريقية الأول، من خلال العروض الرياضية والفنية.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط، نائب رئيس اللجنة المنظمة والمنسق العام لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية، أن حفل الافتتاح سوف يقام على استاد أسوان ويتضمن أيضا حفلا غنائيا لفرقة بلاك تيما وفرقة الفنان السودانى عبدالله البعيو والفنان عبدالهادى شندو.