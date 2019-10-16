سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

تونس تلغى قرار حبس غازى القروى بعد فوزه فى الانتخابات التشريعية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:36 م
تونس تلغى قرار حبس غازى القروى بعد فوزه فى الانتخابات التشريعية نبيل القروى شقيق غازى القروى
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، أنه تم إلغاء قرار الحبس الصادر فى حق غازى القروى شقيق نبيل القروى، وبالتالى إلغاء برقية التفتيش الصادرة فى شأنه، وذلك بعد أن راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الضابطة العدلية المختصة بتنفيذ هذه البطاقة.

 

وأفادت هيئة الدفاع، فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه بعد إلغاء بطاقة الإيداع فإن غازى القروى استرجع حريته كاملة وعاد إلى تونس بعد هروبه .

 

يذكر أن غازى القروى انتخب نائبا عن حزب قلب تونس فى الانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت.

 

يشار إلى أن الأخوين القروى كانا مطلوبين للعدالة بسبب قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل الأموال والتهرب الضريبى، وذلك باستعمال الشركات التى يملكانها فى كل من المغرب والجزائر واللكسمبورج . وقد أذنت محكمة التعقيب قبل ذلك بالإفراج عن نبيل القروى يوم 9 أكتوبر الجارى، بعد أن تم إيقافه منذ 23 أغسطس 2019 بينما تحصن شقيقه غازى بالفرار

 


قيس سعيد

نبيل القروى

غازى القروى

غسيل اموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة