الرئيسية أخبار عاجلة توقف حركة المرور بسبب كسر بماسورة مياه بمنطقة الساحل الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:18 ص كسر ماسوره - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تسبب كسر ماسورة مياه بالساحل فى ظهور كثافات مرورية من المظلات إلى شبرا وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات. تلقت غرفة عمليات لمرور القاهرة، بلاغا بوجود كسر بماسورة مياه فى الساحل، وعلى الفور انتقلت سيارات لشفط المياة ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات. كسر ماسورة مياه الساحل ادارة المرور زحام مرورى شبرا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة كسر بماسورة صرف بميدان ابن الحكم بحلمية الزيتون بالقاهرة الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:30 ص إصلاح كسر ماسورتين مياه تسبب فى هبوط أرضى وسط الاسكندرية الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:08 م شكوى من كسر ماسورة مياه فى إسكان الشباب بمدينة الشروق السبت، 12 أكتوبر 2019 03:00 م محافظة الجيزة: كسر بماسورة مياه فى بولاق أثر على جودتها لمده 8 ساعات الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:13 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم خسائر بالجملة للكرة التركية من العدوان على سوريا.. تعرف عليها شاهد الأرض بالألوان من صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار الأرصاد :أمطار تصل لحد السيول فى سيناء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة الكهرباء توقع عقدا مع "سيمنز" لإنشاء محطتى رياح بقدرة 500 ميجا وات هبوط اضطرارى لطائرة كندية بسبب فاكهة الدوريان.. اعرف التفاصيل صور.. استقبال حافل من جماهير الزمالك لفريق اليد بعد التتويج بلقب أفريقيا ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية.. و30 ألف جنيه رسم الترخيص المزيد من Trending Plus
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