توقف حركة المرور بسبب كسر بماسورة مياه بمنطقة الساحل

كتب عبد الرحمن سيد

تسبب كسر ماسورة مياه بالساحل فى ظهور كثافات مرورية من المظلات إلى شبرا وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات لمرور القاهرة، بلاغا بوجود كسر بماسورة مياه فى الساحل، وعلى الفور انتقلت سيارات لشفط المياة ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.