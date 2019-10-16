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توزيع جوائز مسابقة البحث العلمى بتكنولجيا التصنيع الغذائى بزراعة الإسكندرية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:00 م
توزيع جوائز مسابقة البحث العلمى بتكنولجيا التصنيع الغذائى بزراعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

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تنظم كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،السبت المقبل، حفل توزيع جوائز البحث العلمي بمجال تكنولوجيا التصنيع الغذائي و تحسين جودة الغذاء في مصر لعام 2019.

ويشارك في فاعليات تسليم الجوائز الدكتور عبد الله زين الدين عميد الكلية و الدكتورة تيسير محمود أبو بكر رئيس مجلس ادارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية والمهندس يوسف محمود ربيع رئيس الشركة الداعمة للجوائز.

من جانبه الدكتور أشار محمد يوسف نائب رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية،فى بيان له اليوم، إلى أن 28 باحثاُ وأستاذاً من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمركز القومي للبحوث ومعهد بحوث وتكنولجيا الأغذية حصلوا علي جوائز المسابقة، مشيراً فى بيان صادر اليوم  إلى أن إدارة المسابقة تلقت 121 بحث علمي ورسائل الماجستير والدكتوراة من كافة الجامعات ومراكز البحوث المصرية ، وماهو يعكس حرص هئيات التدريس المصرية علي التعاون مع الصناعات المصرية.

وأشار يوسف، إلى أن البحوث الفائزة ركزت علي النانو تكنولجي في عمل كبسولات بالوان طبيعية يمكن إستخدامها في التصنيع الغذائئ بدلاً من الألوان الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج ألبان غنية ببعض المركبات الحيوية للحد من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى إستخدام مخلفات التصنيع الغذائي في انتاج مضادات اكسدة تمثل قيمة مضافة للتصنيع الغذائى في مصر و كذلك استخدام الألياف الغذائية و نخالة القمح في الزبادي لزيادة فاعلية الزبادي في مقاومة امراض سرطان القاولون واستخدام محاكي للقناة الهضمية.

وأضاف يوسف، إلى أن ألأبحاث  تناولت تلوث أسماك البلطي النيلية و مخاطرها على صحة الأنسان المصري، مؤكداً إلى أن الأبحاث أثبتت بالفعل تلوثها بنسب عالية، بالإضافة إلى عديد الأبحاث التي ارتبطت بتطوير قيمة و نوعية الغذاء للحفاظ على صحة المواطن المصري و أسرته مثل استخدام الموجات فوق الصوتية لعمل بروتين فول الصويا و الزيوت الصحية.

 

 

    

الاسكندرية

كلية الزراعة

جامعة الاسكندرية

التصنيع الغذائى

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