تنفيذ إزالة عدد 5 مكامير فحم بقرية الرياض فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة مجدي خاطر حملة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية الرياض مركز كفر البطيخ.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 2 قرار إزالة لعدد 5 مكمورة على مساحة700 متر تحت اشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى و محمد الباز رئيس قرية الرياض ومحمد حزمان مدير ادارة البيئة ومحمد عبد السلام المتابعة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.