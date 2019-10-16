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تنفيذ إزالة عدد 5 مكامير فحم بقرية الرياض فى دمياط

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:07 م
تنفيذ إزالة عدد 5 مكامير فحم بقرية الرياض فى دمياط تنفيذ إزالة عدد 5 مكامير فحم بقرية الرياض فى دمياط
دمياط معتز الشربينى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة  مجدي خاطر حملة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية الرياض مركز كفر البطيخ.

 

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وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 2 قرار إزالة لعدد 5 مكمورة على مساحة700 متر تحت اشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى و محمد الباز رئيس قرية الرياض ومحمد حزمان مدير ادارة البيئة ومحمد عبد السلام المتابعة .

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

 

 

 


كفر البطيخ

مكامير الفحم

منال عوض

حملة ازالات

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