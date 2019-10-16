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تكليف الدكتور رضا عبد الواجد وكيلا لكلية الإعلام بجامعة الأزهر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:51 ص
تكليف الدكتور رضا عبد الواجد وكيلا لكلية الإعلام بجامعة الأزهر الدكتور رضا عبد الواجد كيل كلية الإعلام جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور رضا عبدالواجد أمين، أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وكيلا للكلية.
 
تدرج أمين في التعليم الأزهري، حتى حصل على ليسانس في الصحافة والإعلام (صحافة ونشر) من كلية اللغة العربية بالقاهرة  بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1997م ، ثم الماجستير في 2002، والدكتوراه في 2006. 
 
رقي إلى أستاذ مشارك في تخصص الإعلام الجديد والصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام بجامعة الأزهر أكتوبر 2012، ثم حصل على درجة الأستاذية يناير 2018.
 
عين أمين معيدا بقسم الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1998، ثم مدرسا مساعدا 2002، ثم مدرسا 2006.
 
شغل أمين عددا من الوظائف الأكاديمية والقيادية منها الإشراف على  برنامج ماجستير الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين من 2015م - يوليو 2019م، وعميد كلية الآداب بجامعة المملكة، مملكة البحرين من سبتمبر 2010م حتى أغسطس 2015م، وعميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة المملكة، مملكة البحرين سبتمبر 2014م حتى مايو 2015م، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بذات الكلية للعام الجامعي 2009-2010م.
 
كما شغل رئاسة وعضوية عدد من اللجان العلمية، منها  عضو المجلس العلمي لكلية الدراسات العليا والبحث العلمي وعضو مجلس كلية الآداب والعلوم  بالجامعة الأهلية بالبحرين، ورئيس لجنة الدراسات العليا، ورئيس لجنة خدمة المجتمع بكلية الآداب بالجامعة الأهلية بالبحرين، وعضو لجنة الترقيات العلمية بكلية الآداب، الجامعة الأهلية بالبحرين، وعضو لجنة القراءة العلمية  التابعة للجنة الترقيات العلمية بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض منذ 2015 وحتى الآن، وعضو الهيئة الاستشارية للمجلة الدولية للاتصال الاجتماعي التي تصدر عن جامعة مستغانم بالجزائر، وعضو الهيئة العلمية لدورية ( JMSCR) Journal of Media & Social Studies Specialized  researches، ماليزيا.
 
لوكيل كلية الإعلام الجديد ما يزيد عن  30 دراسة علمية منشورة في الدوريات العلمية المحكمة والمؤتمرات العلمية،  كما ألف عددا من الكتب المهمة والمنشورة، كما أشرف وناقش عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية والعربية، كما نال عددا كبيرا من شهادات التقدير والدروع والجوائز.

 


كلية الاعلام

الازهر الشريف

جامعة الازهر

اعلام الازهر

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