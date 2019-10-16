سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

تقرير يكشف جرائم أردوغان بحق المواطنين فى شمال سوريا .. فيديو

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:01 م
تقرير يكشف جرائم أردوغان بحق المواطنين فى شمال سوريا .. فيديو أردوغان
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعدت مؤسسة ماعت، تقرير جديد، يكشف حجم الجرائم التى يقوم بها أردوغان ضد المدنيين العزل فى شمال سوريا، والتحريض من الدعاة الموالين لأردوغان على قتل الأبرياء من المواطنين فى شمال سوريا.

وكشف التقرير، أن جرائم أردوغان شملت قتل النساء والرجال والأطفال، خلال القصف التركى على المواطنين، رغم إدانات دولية وعربية على ما يرتكبه رئيس تركيا بحق السوريين، وفرض العقوبات عليه من قبل الدول الأوروبية.

وتابع التقرير أن ما يقوم به أردوغان هى حرب إبادة وضد الإنسانية، ويكشف حجم المعاناة التى يعشيها أبناء الشعب السورى نتيجة هذه الجرائم.

 

 

 


سوريا

نبع السلام

اردوغان

جرائم اردوغان

العدوان التركى

الحرب على سوريا

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ياسين أقطاى.. رجل أردوغان المسئول عن الحرب الإعلامية القذرة ضد مصر.. صور

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:34 م

"اتفاق آضنة" ذريعة تركيا للتدخل فى الأراضى السورية.. أنقرة تتذرع بتواجد عناصر إرهابية فى شمال البلاد للتوغل بريا.. وحوار أردوغان مع الأكراد منذ سنوات يكشف تناقضاته.. والتغيير الديموغرافى يهدد وحدة سوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:30 م

ترامب: قرار أردوغان شن هجوم على سوريا لم يفاجئنى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:26 م

نقيب معلمى سوريا فى حوار لـ"اليوم السابع": العدوان التركى على أراضينا يكشف نوايا أردوغان الاستعمارية.. تركيا تهدف لتحرير داعش من السجون لإعادة البلبلة.. قطر تسعى لتطبيق الفكر الإخوانى بالمنطقة بتحالفها مع أنقرة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة