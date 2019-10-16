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تقرير المعمل الكيميائى عن 50 جرام هيروين يحدد مصير شخص بالنزهة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:00 ص
تقرير المعمل الكيميائى عن 50 جرام هيروين يحدد مصير شخص بالنزهة هيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة النزهة، تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها على عملائه فى النزهة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بشارع جوزيف تيتو فى النزهة، بضبط "عمرو.ع" 28 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة، حيث عثر بحوزته على " 50 جرام مخدر الهيروين، 20 قرصا مخدرا، 400 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


حبس عاطل

اتجار المخدرات

مخدر الهروين

قسم النزهه

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