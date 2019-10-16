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تقرير: أكثر من 14 ألف انتهاك وجريمة ارتكبها الحوثيون فى إب اليمنية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:06 م
تقرير: أكثر من 14 ألف انتهاك وجريمة ارتكبها الحوثيون فى إب اليمنية جرائم الحوثيين ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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كشف تقرير حقوقى، اليوم الأربعاء، عن أكثر من 14 ألفا و 398 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيا الحوثى الانقلابية بمحافظة إب اليمنية خلال خمس سنوات.

ووثق التقرير الصادر بعنوان "سنوات النكبة الخمس" - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - الجرائم والانتهاكات التى ارتكبها الحوثيون فى المحافظة خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014 وحتى 15 أكتوبر 2019، بين القتل والإصابة والتهجير والاختطافات والنهب والاعتداء والسطو المسلح وتفجير المنازل وانتهاكات أخرى.

وسلط التقرير الصادر عن "مركز الجند لحقوق الإنسان"، الضوء على الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها مليشيا الحوثي، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التى تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة.

وأشار إلى قيام المليشيا بطرد ووقف نشاط 9 منظمات إغاثية وإنسانية محلية وخارجية، ضمن العراقيل التى تفرضها على المنظمات الدولية.

وأوضح التقرير أن الجرائم المرصودة أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التى حدثت فى المحافظة خلال 5 أعوام، مؤكدا أن ما تم رصده هو ما استطاع فريق الرصد توثيقه، مع العلم أن جرائم أخرى كثيرة لم يتم التأكد منها بسبب الظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التى تقف فى طريق الراصدين، وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التى تطال ذويهم.

 

 


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