"تعليم الإسكندرية": لا وجود لحالات التهاب سحائى وتوفير أطباء بالمدارس

الاسكندرية جاكلين منير

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية ، أن ميرية التربية والتعليم، تتخذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية، ضد انتشار الأمراض المعدية، خاصة بشأن مرض الالتهاب السحائى.

و أشار يوسف الديب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، إلى أن المديرية قد قامت بالاستعداد لذلك قبل بداية العام الدراسى، برش وتطهير المدارس كلها بالمبيدات، منعا لانتشار الميكروبات، ويتم حاليا إعادة تطهير كافة المدارس، حرصا على سلامة الطلاب.

و أكد على أنه أصدر تعليمات بمنع بيع الأطعمة، التى تحتوى على مواد حافظة داخل المدرسة، منعا لانتشار أى أمراض، كما أكد على تواجد دائم للطبيب والزائر الصحى داخل المدرسة للكشف المبدئى فورا على أى طالب، يعانى من أى أعراض و يتم تحويله مباشرة إلى الطبيب المختص.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه إلى الآن لم تسجل مدارس الإسكندرية أى حالة للالتهاب السحائى الوبائى ،وجميع النتائج كانت سلبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية، موضحا أنه لا يوجد أيا من الطلاب المشتبه بهم تعرضوا لأعراض الإصابة داخل المدرسة ، بل تم إحالتهم فى فترة عدم تواجدهم بالمدرسة وعن طريق ذويهم.

وأكد يوسف الديب، أن لم يتم إغلاق أى فصل دراسى أو مدرسة إلى الأن، وعلى انتظام الدراسة بكل المدارس،و أن المديرية سوف تتخذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب ، مؤكدا على أن مديرية التربية و التعليم ليس لديها ما تخفيه، مناشدا أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات .