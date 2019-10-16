سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

"تعليم الإسكندرية": لا وجود لحالات التهاب سحائى وتوفير أطباء بالمدارس

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:13 م
"تعليم الإسكندرية": لا وجود لحالات التهاب سحائى وتوفير أطباء بالمدارس مدرسة - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية ، أن ميرية التربية والتعليم، تتخذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية، ضد انتشار الأمراض المعدية، خاصة بشأن مرض الالتهاب السحائى.

و أشار يوسف الديب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، إلى أن المديرية قد قامت بالاستعداد لذلك قبل بداية العام الدراسى، برش وتطهير المدارس كلها بالمبيدات، منعا لانتشار الميكروبات، ويتم حاليا إعادة تطهير كافة المدارس، حرصا على سلامة الطلاب.

و أكد على أنه أصدر تعليمات بمنع بيع الأطعمة، التى تحتوى على مواد حافظة داخل المدرسة، منعا لانتشار أى أمراض، كما أكد على تواجد دائم للطبيب والزائر الصحى داخل المدرسة للكشف المبدئى فورا على أى طالب، يعانى من أى أعراض و يتم تحويله مباشرة إلى الطبيب المختص.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه إلى الآن لم تسجل مدارس الإسكندرية أى حالة للالتهاب السحائى الوبائى ،وجميع النتائج كانت سلبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية، موضحا أنه لا يوجد أيا من الطلاب المشتبه بهم تعرضوا لأعراض الإصابة داخل المدرسة ، بل تم إحالتهم  فى فترة عدم تواجدهم بالمدرسة وعن طريق ذويهم.

وأكد يوسف الديب، أن لم يتم إغلاق أى فصل دراسى أو مدرسة إلى الأن، وعلى انتظام الدراسة بكل المدارس،و أن المديرية سوف تتخذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب ، مؤكدا على أن مديرية التربية و التعليم ليس لديها ما تخفيه، مناشدا أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات .


الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

الالتهاب السحائى

حمى شوكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة