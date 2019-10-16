تعليم الأقصر: تطعيمات لكافة الطلاب بالمراحل التعليمية وحملات مكثفة لمواجهة الإلتهاب السحائي

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الشناوي عايد وكيل الوزارة، أنه لم يتم رصد أية ظهور لحالات الالتهاب السحائي بين طلبة محافظة الأقصر، كما يجري الإستعداد بصورة دورية في مطلع كل عام دراسي وفي بدء الفصل الدراسي الثاني بصورة دائمة في تطعيمات التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل من كافة الأمراض.

ويقول عبد اللطيف أحمد عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يتم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور السيدة عبد الجواد، ورجال الطب الوقائي بالصحة بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم يونس، القيام بحملات التطعيم الدورية في كافة المدارس ولمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنظيم ندوات وفعاليات توعية مستمرة لكافة الطلاب وأولياء الأمور لتوعيتهم بكافة الأمراض وأعراضها للتعرف عليها، بجانب طرق المكافحة اللازم لها بالكامل والإرشادات المتبعة لمواجهتها في المنزل والوقاية منها، موضحاً أنه يتم العمل بإصدار تعليمات لجميع المدارس لتهوية الأماكن بقاعات الدراسية وأماكن التجمعات بالمدارس المختلفة، والتأكيد علي الأهالي على إعطاء أبناؤهم للتطعيم الذي يكون في المدارس بصورة دورية في بداية كل مرحلة دراسية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد النوبي عبد الوهاب نائب مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالأقصر لليوم السابع، أنه من ضمن نصائح الوقاية، ضرورة غسيل الأيدي بالماء والصابون بصورة متكررة، وتنظيف الفم والأنف بالمناديل الورقية، وابعاد اليدين عن الفم والأنف والعينين، وتنظيف الأسطح والارضيات يومياً لحماية الأسرة بالكامل، والتزام المنزل حال الإصابة بالانفلونزا، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وضرورة تناول الخضر والفاكهة بجانب شرب السوائل والينسون لحماية الجسم.