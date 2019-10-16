تعرف على فاعليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول بأسوان 20 أكتوبر

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

ينشر "اليوم السابع" الجدول الزمنى لفاعليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول بمحافظة أسوان، والذى تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الحالى.

تبدأ فاعليات الافتتاح بكرنفال الأسبوع بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، يوم الأحد المقبل الساعة الرابعة عصراً، يعقبه حفل الافتتاح بإستاد أسوان الرياضى فى تمام الساعة السادسة مساء، ويشمل أيضاً: المراسل التليفزيونى 10ص : 1م بقاعة الجودة كلية الخدمة الاجتماعية، وغناء فردى 10ص : 1م قاعة سيمنار 2 كلية الزراعة، وتجهيز معرض الفنون التشكيلية 10ص : 1م بطرقة كلية الزراعة، وشطرنج جولة أولى 10ص : 1ظ بمكتبة كلية الخدمة الاجتماعية، علاوة على تجهيز المعرض العلمى 10ص : 1ظ ببهو كلية الزراعة.

ويشمل يوم الاثنين 21/10/2019 : دورى معلومات "المرحلة الأولى" 10ص: 1م بقاعة التنمية البشرية بكلية الخدمة الاجتماعية، والمراسل التليفزيونى 10ص : 1م بقاعة الجودة كلية الخدمة الاجتماعية، ودورى معلومات "مرحلة ثانية" 5م : 8م بقاعة التنمية البشرية كلية الخدمة الاجتماعية، وشعر 5م : 8م بقاعة الجودة كلية الخدمة الاجتماعية، كما يشمل أيضاً : الأفلام القصيرة 10ص : 1م قاعة سيمنار 1 بكلية الزراعة، وغناء فردى 10ص : 1م بقاعة سيمنار 2 كلية الزراعة، وتجهيز معرض الفنون التشكيلية 10ص : 1م بطرقة كلية الزراعة، والأفلام القصيرة 5م : 8م بقاعة سيمنار 1 كلية الزراعة، وعزف فردى 5م : 8م بقاعة سيمنار 2 كلية الزراعة، وأيضاً شطرنج الجولة الثانية 10ص : 1ظ مكتبة كلية الزراعة، شطرنج الجولة الثالثة 5م : 8م مكتبة كلية الزراعة، علاوة على تجهيز المعرض العلمى 10ص : 1م ببهو كلية الزراعة، وتحكيم برمجيات 10ص : 1م بقاعة مجلس كلية الزراعة، وتحكيم المعرض العلمى 5م : 8م ببهو كلية الزراعة.

ويضم يوم الثلاثاء 22/10/2019 : دورى معلومات "المرحلة الثالثة" 10ص: 1م بقاعة التنمية البشرية بكلية الخدمة الاجتماعية، وحفل توزيع جوائز النشاط 5م : 7م بقاعة التنمية البشرية بكلية الخدمة الاجتماعية، كما يضم اليوم أيضاً: تحكيم معرض الفنون التشكيلية 10ص : 1م بقاعة سيمنار 2 كلية الزراعة، وحفل توزيع جوائز النشاط 1م : 2م قاعة سيمنار 2 كلية الزراعة، بالإضافة إلى شطرنج الجولة الرابعة 10ص : 1ظ بمكتبة كلية الزراعة، و شطرنج الجولة الخامسة 5م : 8م بمكتبة كلية الزراعة، علاوة على تحكيم برمجيات 10ص : 1ظ بقاعة مجلس كلية الزراعة.

وفى يوم الأربعاء 23/10/2019 : شطرنج الجولة السادسة 10ص : 1ظ بمكبة كلية الزراعة، ومبادرات اجتماعية 10ص : 1ظ بقاعة سيمنار 1 كلية الزراعة، وشطرنج الجولة السابعة 5م : 8م بمكتبة كلية الزراعة، علاوة على توزيع جوائز النشاط 10ص : 1ظ بقاعة سيمنار 2 كلية الزراعة.

وفى يوم الخميس 24/10/2019 : مبادرات اجتماعية 10ص : 1ظ بقاعة سيمنار 1 كلية الزراعة، وحفل توزيع جوائز النشاط 1ظ : 2ظ بقاعة سيمنار 1 كلية الزراعة.

وتشمل الفاعليات أيضاً، تنظيم بطولة كرة الطائرة الشاطئية ويشارك فيها 8 فرق على مجموعتين تضم : أسوان والسويس ودمياط ودمنهور وسوهاج وجنوب الوادى وطنطا وأسيوط، بالإضافة إلى تنظيم بطولة تنس طاولة بنات وتضم 8 فرق أيضاً وهم: أسوان وأسيوط والإسكندرية والسويس والعريش قناة السويس والتعليم العالى والأكاديمية العربية، وذلك بنادى التجديف بمدينة أسوان، علاوة على بطولة تنس طاولة بنين ويشارك فيها 18 فريق هم : الأزهر والقاهرة والإسكندرية وأسيوط وطنطا وقناة السويس وسوهاج وبورسعيد والتعليم العالى والسويس ومدينة السادات ودمنهور والوادى الجديد ودمياط وأسوان والسنغال ونيجيريا والأكاديمية العربية، بنادى التجديف أيضاً.

وتضم الفاعليات أيضاً: بطولة كرة قدم خماسى يشارك فيها 19 فرقة وهم : الأزهر والصومال وكفر الشيخ ونيجيريا ودمياط ومالى والأكاديمية العربية وأفريقيا الوسطى وجزر القمر وبورسعيد وتشاد ودمنهور وأوغندا ومدينة السادات وكوت ديفوار والوادى الجديد والسنغال وأسوان ومالاوى، علاوة على بطولة السباحة.