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تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:34 ص
تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية رؤية الأطفال-أرشيفية

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نظم القانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك .

ويرصد الـ"اليوم السابع "، أبرز الشروط لتنفيذ حكم الرؤية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

1ـ لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى.

2ـ إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

3ـ للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية".

4ـ للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية"،

5ـ تتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.

6ـ تكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة .

7ـ تتم خلال أيام العطلات الرسمية.

8ـ ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .


محكمه الاسره

خلافات اسريه

قانون الرؤيه

حقوق اطفال الطلاق

اليوم السابع بلس

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