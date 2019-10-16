سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على خطة طوارئ شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر لمواجهة السيول× 8 معلومات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 ص
تعرف على خطة طوارئ شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر لمواجهة السيول× 8 معلومات مخرات السيول
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت خطة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، خطة شاملة بجميع مدن المحافظة لمواجهة مياه السيول والأمطار، ويستعرض اليوم السابع تفاصيل الخطة فى النقاط التالية:

1- التأمين الفنى على شبكات المياه والصرف الصحى للتأكد من استيعابها لمياه السيول.

2- تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه "خط الكريمات وخط قنا ".

3- مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين.

4- تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة.

5- إعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه فى حالات السيول.

6- التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بمجالس مدن المحافظة لمواجهة أى طوارئ، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة .

7- توفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء من أفراد أو معدات ثقيلة ومركبات مجهزة لعمليات الإنقاذ والإصلاح

8- إعداد فرق عمل من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال بكافة المناطق على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات التى تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة .


البحرالاحمر

خطة مواجهة السيول

شركة مياه الشرب

الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. سقوط أمطار خفيفة على طريق غارب - الشيخ فضل ومتوسطة بمنطقة شقير

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:25 ص

صور.. شواطئ سفاجا سحر يجذب راغبى الهدوء.. تشهد مسابقات عالمية لرياضة ركوب الأمواج.. رمالها تعالج أمراض المفاصل والجلدية والروماتيزم.. خليج سوما باى جنة على أرض مصر.. وجزيرة توبيا البيضاء أجمل جزر البحر الأحمر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:00 م

تطوير قرية أبو غصون جنوب مرسى علم بـ15 مليون جنيه × 7معلومات.. صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:22 م

رئيس الشركة القابضة للمياه يتابع خطة الطوارئ لمواجهة الأزمات والسيول بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:39 م

صور.. اجتماع تنسيقى للجان الحماية بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة العنف الأسرى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية.. و30 ألف جنيه رسم الترخيص

ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية.. و30 ألف جنيه رسم الترخيص

الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ 15211 طنا ومباحثات لفتح أسواق جديدة

الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ 15211 طنا ومباحثات لفتح أسواق جديدة

اعرف نظام الرخصة الجديد بالسكة الحديد لمواجهة الحوادث × 17 معلومة

اعرف نظام الرخصة الجديد بالسكة الحديد لمواجهة الحوادث × 17 معلومة

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة