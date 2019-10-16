تعرف على خطة طوارئ شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر لمواجهة السيول× 8 معلومات

البحر الأحمر - عماد عرفة

وضعت خطة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، خطة شاملة بجميع مدن المحافظة لمواجهة مياه السيول والأمطار، ويستعرض اليوم السابع تفاصيل الخطة فى النقاط التالية:

1- التأمين الفنى على شبكات المياه والصرف الصحى للتأكد من استيعابها لمياه السيول.

2- تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه "خط الكريمات وخط قنا ".

3- مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين.

4- تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة.

5- إعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه فى حالات السيول.

6- التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بمجالس مدن المحافظة لمواجهة أى طوارئ، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة .

7- توفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء من أفراد أو معدات ثقيلة ومركبات مجهزة لعمليات الإنقاذ والإصلاح

8- إعداد فرق عمل من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال بكافة المناطق على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات التى تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة .