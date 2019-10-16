تعرف على المكتبات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية فى ذكرى تدشينها الـ17..صور

ويوجد بمكتبة الإسكندرية 7 مكتبات أخرى متخصصة، فى كافة مجالات الثقافة، وهى:

مكتبة الخرائط

تضم المكتبة أكثر من سبعة آلاف خريطة تغطي جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على الإسكندرية، ومصر، والدول العربية، والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وتتضمن المكتبة أنواعًا مختلفة من الخرائط مثل تفريد المدن، وخرائط العالم، والخرائط الطبوغرافية، والخرائط الجيولوجية، والخرائط الكنتورية، وخرائط الطرق وخطوط المواصلات، والخرائط الموضوعية، وخرائط الملاحة البحرية والجوية، والصور الجوية والفضائية. كما تتضمن المكتبة أكثر من 500 أطلسًا وعددًا من الكرات الأرضية

ومن أهم مقتنيات المكتبة نسخة طبق الأصل للخريطة المجمعة التي قام بنشرها المجمع العلمي العراقي 1951م، لخرائط كتاب "صورة الأرض" للشريف الإدريسي، والتي كان قد رسمها الإدريسي لملك سيسيليا روجر الثاني عام 1154م؛ وكذلك نسخة طبق الأصل لخريطة طبوغرافية مخطوطة للخليج العربي وبلاد ما بين النهرين تعود إلى القرن السابع عشر

السطح الخارجي للمكتبة مصمم لدخول ضوء الشمس الطبيعى للداخل لتوفير تكاليف الاضاءة الصناعية قدر الإمكان

مكتبة المواد السمعية والبصرية

وتشتمل مكتبة الوسائط المتعددة على أنواع مختلفة من الوسائل السمعية والبصرية، وتغطي المواد السمعية والبصرية موضوعات متنوعة: تعليمية، دينية، ثقافية، سياسية، تسجيلية، سينمائية، بالإضافة إلى وسائل ذاتية لتعليم اللغات المختلفة وبرامج الكمبيوتر وغيرها من وسائل التعليم الذاتي في شتى المجالات، هذا وبالإضافة إلى تسجيلات لجميع المؤتمرات والحفلات الموسيقية والفنية والمعارض التي تتم في مكتبة الإسكندرية.

مكتبة المكفوفين

و تمثل مكتبة طه حسين للمكفوفين ، مفهوما جديدا يفتح آفاق جديدة للمكفوفين وضعاف البصر، وتمكنهم من الدخول إلى مصادر مكتبة الإسكندرية وأيضا مصادر الإنترنت و تهدف هذه المكتبة هي النهوض بالتعاون القومي والدولي وتشجيع البحث والتطوير في هذا المجال، مما يمكن المكفوفين وضعاف البصر من الوصول للمعلومات، وبالتالى محاولة إدخالهم إلى عصر جديد من المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما تهدف المكتبة إلى خلق جيل جديد من المكفوفين وذوى الإعاقات البصرية بحيث يتمكنون من مواجهة العصر الإلكترونى الجديد ويصبح في استطاعتهم مجاراة تكنولوجيا المعلومات.

مكتبة الأطفال

وهى مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 عاما، وتهدف إلى تشجيع الأطفال علي القراءة وسبل البحث كما تهدف أيضًا إلى إعداد الأطفال لاستخدام المكتبة الرئيسية في المستقبل بكل ما تحتويه من خدمات وإمكانيات.

مكتبة النشء

وهى مكتبة متخصصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 16 عاما، وتهدف إلى تأهيل النشء وتدريبه على القراءة والبحث حتى يصبح كل منهم قادرا على استخدام كل الخدمات والمرافق الموجودة بالمكتبة الرئيسية حين يبلغ سن 16 عاما.

مكتبة المواد الميكروفيلمية

وتتيح قاعــة الإطلاع علي الميكروفيلم الفرصة للباحثين للإطلاع علي عدد من المخطوطات والوثائق المختلفة إلى جانب الصحف اليومية المصرية منذ تاريخ صدورها، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب الخاصة المتوفرة فى صورة ميكروفيلم.

الكتب النادرة والمجموعات الخاصة

وتضمّ مجموعة الكتب النادرة التى تمتلكها مكتبة الإسكندرية والتى تمت طباعتها قبل عام 1920، بالإضافة إلى عدد من كتب مهداة ونسخ من كتب نادرة وطبعات محدودة، كما تضم قاعة الإطلاع على المخطوطات مجموعة من المخطوطات النادرة التى تمتلكها مكتبة الإسكندرية وهى مخطوطات ذات لغات مختلفة فمنها العربية والتركية والفارسية.



اجهزة مخصصة للمكفوفين



الخرائط



الوسائط المتعددة



مكتبة الخرائط



مكتبة الطفل



مكتبة الفنون



مكتبة المكفوفين طه حسين



مكتبة النشئ_1