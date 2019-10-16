تشريح جثة سيدة عثر عليها مقتولة وملقاة داخل جوال فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة سيدة عثر عليها مقتولة داخل جوال ملقى برشاح بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها أن وجهها مشوها، وبها آثار "نهش حيواني" بالإضافة الي تحلل أجزاء من الجثة، وآثار 15 طعنة في أماكن متفرقة بالجسم.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد العثور على جوال برشاح قرية أم خنان، بدائرة القسم تفوح منه رائحة كريهة وبالإنتقال تبين وجود جثة لسيدة في العقد الرابع من العمري ترتدي ملابسها كاملة، كما ترتدي بعض المصوغات الذهبية.