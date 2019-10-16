تسليم 5 محطات شرب جديدة بالشرقية منتصف 2020

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء شريف فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه جارى تنفيذ عدد 10 محطات مياه فائقة الجودة بتكلفة 50 مليون لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن وللقضاء على نقص مياه الشرب، مشيراً إلى أنه من المقرر استلام 5 محطات منها نهاية يونيو القادم لتمثل إضافة قوية لقطاع مياه الشرب بنطاق المحافظة .

ذلك خلال لقاء بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمود عبد المعطى السمرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مهندس شاكر عبد الفتاح مدير المشروعات بشركة كير، والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق، لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام تسلم مواقع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات عليها.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات لخلق بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن إجمالى مشروعات قطاعى مياه الشرب و الصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة تبلغ 97 مشروع بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه.

ولدفع عجلة العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى أكد محافظ الشرقية على ضرورة سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها لشركات أخرى أكثر جدية لتنفيذ المشروعات طبقاً للتوقيتات المحددة ليشعر المواطن بحجم ماتقدمه الدولة من إنجازات حقيقية فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارهما مرفقين هاميين يمسان حياة المواطن بشكل مباشر.

ومن جانبه أكد المهندس محمود عبد المعطى السمرى رئيس الهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه تم وضع خطة عمل لإسراع الخطى فى تنفيذ المشروعات والعمل على إزالة المعوقات لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتحديد المناطق التى تشهد أعمال حفر لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى تحديداً دقيقاً ليتم رد الشيء لأصله فى نفس المنطقة منعاً لإهدار المال العام.