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ترامب : 8 دول فقط تسدد ما عليها لحلف الناتو

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:36 م
ترامب : 8 دول فقط تسدد ما عليها لحلف الناتو حلف الناتو
أ ش أ

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 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثماني دول فقط من بين 28 دولة من أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" تسدد ما عليها من نسبة الـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاداتها وأن سائر الدول العشرين "تهمل تلك الالتزامات منذ سنوات عديدة رغم أهميتها".
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ترامب اليوم الأربعاء بالبيت الأبيض مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريللا، حيث أكد فيه على التعاون الوثيق بين بلديهما كعضوين بحلف الناتو في العديد من الشركات الدفاعية وفي حماية مصالحهما ضد الجماعات الإرهابية.
 
وأضاف أن المشكلة أن إيطاليا لا تدفع سوى 1ر1 % بدلا من نسبة الـ 2% المكلفة بها من جانب حلف شمال الأطلسي "ناتو" كما أن ألمانيا على سبيل المثال تسدد 3ر1 % في الأغلب وإسبانيا لا تصل إلى نسبة 1%.
 
وأعرب ترامب عن شكره للأمين العام لحلف الناتو لأنه ذكر أن "الرئيس الأمريكي أمكنه أن يرفع قيمة ما تسدده بلاده للحلف إلى أكثر من 100 مليار دولار"، وعلق ترامب على ذلك بقوله "هذا أمر صحيح ، ولكنه ما يزال جزء ضخم من الأموال التي تدين بها العديد من الدول التي لا تسدد ما عليها".
 
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تعزز إيطاليا إنفاقها العسكري للوفاء بنسبة ال 2% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادها ، وهو يتطلبه الناتو.
 

دونالد ترامب

حلف الناتو

سيرجيو ماتاريللا

إيطاليا

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