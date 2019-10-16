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ترامب يقترح إلغاء حظر قطع أشجار غابة بـ"ألاسكا" وتحذيرات بيئية.. اعرف القصة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:41 م
ترامب يقترح إلغاء حظر قطع أشجار غابة بـ"ألاسكا" وتحذيرات بيئية.. اعرف القصة
كتبت : نهال طارق

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تقترح الإدارة الامريكية إلغاء حظر قطع الأشجار في جزء من جنوب شرق ألاسكا المعروف باسم "أمازون أمريكا" وفقا لتقرير نشر في الاندبندنت، الخطوة التي يعتبرها الخبراء تهديد للبيئة والحياة البرية.

ويعتبر المقترح المقدم من ترامب جزء من سياساته التوسعية التى تهدف لتقوية الصناعة متجاهلا القوانين البيئية.

وقال راندي سبيفاك مدير الأراضي العامة في مركز التنوع البيولوجي في بيان عن المركز إن المسئولين الذين تم انتخابهم عن الولاية قد باعوا ناخبيهم وسرقوا الاجيال القادمة ـ على حد وصفه ـ من خلال محاولة إلغاء الحماية من على الغابة، مضيفا أن الولاية تعاني بالفعل من تأثير التغير المناخي، موضحا أن قطع الأشجار القديمة المتبقية في غابة تونجاس الوطنية سيؤدي لزيادة كميات الكربون في الجو وتجعل الأمور أسوأ.

وعلى الجانب لاخر قال وفد الكونجرس المكون من ثلاثة أعضاء في ألاسكا في بيان مشترك لصالح إلغاء الحظر إن مصلحة الغابات الأمريكية تتمتع بتفويض لاستخدام أراضيها بما في ذلك حق استعمال الأخشاب.

وفي السياق نفسه، قال الحاكم مايك دنليفي وسيناتور ليزا موركوفسكي إن حظر قطع الأشجار والصادر عام 2001 زاد من معدلات البطالة بين سكان الولاية عن طريق الحد من فرص تطوير صناعات مثل الأخشاب والتعدين والسياحة والطاقة.

وبحسب معلومات نشرت في الاندبندنت فان غابات تونجاس تعتبر بمثابة حاجز ضد تغير المناخ وتخزن كمية من ثاني أكسيد الكربون تساوي تقريبا 8 % مما تختزنه جميع الغابات الموجودة في ال48 ولاية الباقية وفقا لمركز التنوع البيولوجي.


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ترامب

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التغير المناخي

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