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ترامب يدعو الشركاء الأوربيين لاتخاذ إجراء حازم لوقف الهجرة غير القانونية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:33 م
ترامب يدعو الشركاء الأوربيين لاتخاذ إجراء حازم لوقف الهجرة غير القانونية ترامب
أ ش أ

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركاء الأوربيين والدول الأعضاء مع بلاده في داخل حلف شمال الأطلسي " ناتو " إلى اتخاذ إجراء حازم لوقف الهجرة غير القانونية وتعزيز الحدود السيادية لها.
 
وأضاف ترامب، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريللا بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء أن إحكام السيطرة على قضية الهجرة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأمن القومي للدول وحماية الرفاهية لمواطنيها.
 
ولفت إلى القانون الذي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة لحماية حدودها ، رغم عدم تأييد الديمقراطيين ، ورغبتهم في فتح الحدود ، كما أعرب عن تقديره للمكسيك بسبب مساندتها له أكثر من النواب الديمقراطيين في بلاده.
 
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات صارمة لإزاحة المهاجرين غير القانونيين بسرعة عن أراضيها، وإعادتهم إلى دولهم ووجه الشكر إلى قادة دول جواتيمالا وهندوراس والسلفادور لاستقبالهم الآلاف من هؤلاء المهاجرين العائدين لبلادهم.

دونالد ترامب

ناتو

الولايات المتحدة

جواتيمالا

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