ترامب يجتمع مع مشرعين أمريكيين فى البيت الأبيض لبحث الوضع فى سوريا

رويترز

قال مساعدون بالكونجرس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيجتمع مع الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين لمجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى لجنتى الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بالمجلسين فى البيت الأبيض اليوم الأربعاء لبحث الوضع فى سوريا.

وذكرت المصادر أن من بين المدعوين ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ونانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين ورئيس وكبار أعضاء كل من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنتى القوات المسلحة بمجلسى الشيوخ والنواب.

ويتزامن الاجتماع مع تزايد القلق بين أعضاء الكونجرس الأمريكى بمن فيهم بعض الجمهوريين بشأن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.