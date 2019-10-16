تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والعقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرة 8.06 نقطة، لتصل إلى مستوى 10422.36 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 36.6 مليون سهم بقيمة 104.9 مليون ريال قطرى عبر 2610 صفقة، وارتفع 12 سهما، وانخفض 21 سهما ، واستقر 12 سهما.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.46%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.2%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%.