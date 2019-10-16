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تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:08 ص
تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.50% خاسرا 37.77 نقطة ليصل إلى مستوى 7443.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.15% رابحا 40.13 نقطة ليصل إلى مستوى 3533.67 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 26.2 مليون سهم بقيمة 661.4 مليون ريال، وارتفعت أسهم 39 شركة، فيما تراجعت 109 شركة. 
 
وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.09%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%.
 
وجاء سهم "أسمنت الشمالية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 1.94%، ثم أسمنت اليمامة بنسبة 1.86%، ثم ام اى سى بنسبة 1.34%، فيما تصدر سهم "دراية ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.09% ثم الكابلات السعودية بنسبة 3.18%، ثم الرياض بنسبة 2.29%.

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