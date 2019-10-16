تدشين مبادرة تدريب موظفي الحكومة بالوادى الجديد علي لغة الإشارة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

دشنت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد المبادرة ،التي أطلقها اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ،لتدريب وتعليم العاملين بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية إستخدام لغة الإشارة، وذلك بتدريب عدد من العاملين بالإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، لتسير خدمة المواطنين ،من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع، خلال تعاملاتهم بهذه المصالح.

وأكدت نائب المحافظ ،أن هذه المبادرة سيتم تعميمها بكافة مراكز المحافظة ،لتدريب أكبر عدد من العاملين، وذلك فى إطار خطة المحافظة ،لتطوير أداء العاملين بالجهاز الاداري، بالإضافة إلى دعم وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة ،فى تعاملاتهم اليومية، مشيرة إلى تكثيف هذه الدورات بمستويات أكثر تخصصا ،وتكوين نواة من العاملين المدربين لتدريب زملائهم.

وفي سياق آخر شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالمهرجان الدولي الثاني للتمور والذي يقام بدولة الاردن في الفترة من 16 حتي 18 أكتوبر الحالي .

وعلي هامش المهرجان بحث الزملوط مع وزير الزراعة الأردني وسفير دولة الإمارات الشقيقة بالأردن سبل التعاون المشترك فى مجال تطوير زراعة وإنتاج التمور وفتح أسواق جديدة لمنتجات المحافظة من التمور.

كما تفقد المحافظ يرافقه سفير مصر بالأردن وعدد من رجال الأعمال المصريين و العرب جناح منتجات المحافظة بالمعرض الذي أقيم ضمن فعاليات المهرجان،حيث أشاد الحضور بجودة المعروضات من منتجات المحافظة وتنوعها وتميزها وقدرتها على المنافسة دولياً.