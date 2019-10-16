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تخصيص 6.5 مليون دولار لإغاثة المتضررين من إعصار هاجيبيس باليابان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:53 ص
تخصيص 6.5 مليون دولار لإغاثة المتضررين من إعصار هاجيبيس باليابان رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى
طوكيو (أ ش أ)

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قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى، إن الحكومة ستخصص حوالى 6.5 مليون دولار أمريكي؛ لإغاثة المتضررين من إعصار (هاجيبس) الذى ضرب البلاد مؤخرًا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات وإلحاق أضرار مادية بآلاف المبانى والمنازل والجسور.

وأضاف رئيس الوزراء - فى كلمة له خلال اجتماعه بلجنة الميزانية بمجلس الشيوخ نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف هذه الأموال من صندوق الاحتياطى للميزانية الوطنية لعام 2019، موضحًا أن الأموال ستستخدم فى عمليات النقل الطارئة لإمدادات الإغاثة ولتعزيز دعم الناجين من هذه الكارثة الطبيعية.

وأكد أن الحكومة ستواصل القيام بكل ما هو ضرورى للسماح للبلديات بالتركيز على جهود الاستجابة للطوارئ وإعادة البناء والتعافى من آثار الإعصار دون قلق بشأن التمويل، مشيرًا إلى أن 110 آلاف ن رجال الشرطة ورجال الإطفاء وقوات خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتى يشاركون فى عمليات البحث والإنقاذ على مدار الساعة.

 


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