"تحديث الصناعة" ينظم لقاءات بين وفد روسى وشركات مصرية

كتب إسلام سعيد

نظم مركز تحديث الصناعة لقاءات تشبيك بين وفد من غرفة الصناعة والتجارة فى إقليم "ألطاى” الروسى وبين عدد من الشركات المصرية فى مجالات الأخشاب وأنظمة تخزين الحبوب والصمامات الصناعية.

عقد المركز أيضا لقاءات بين ممثلى الشركات فى الوفد الروسى وممثلى الشركات المصرية فى مجالات الأخشاب بمدينة دمياط على مدار يومين، للتعرف على سبل التبادل التجارى بين الجانبين.

واجتمع المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة الدكتور عمرو طه مع الوفد الروسى، وأكد أن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة وبداية لفرص التعاون بين إقليم ألطاى وجمهورية مصر العربية فى التجارة والتصنيع.

بحث الوفد الروسى مع الشركات المصرية سبل التعاقد على المنتجات المتفق عليها وأنظمة توريدها وفرص التصنيع المشترك.

من جانبه دعا رئيس الوفد بوريس شيسنكوف الشركات المصرية للاستثمار فى بلاده وزيادة فرص التعاون المشترك، وأعرب عن شكره لمركز تحديث الصناعة لما قام به من جهود فى عملية التشبيك مع الشركات المصرية خلال الزيارة.