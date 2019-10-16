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تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:40 م
تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
 
ضمت القضية  كل من المتهمين: سليم عبد العزيز، ناصر عبد الله ، أنس ابراهيم ، أحمد إبراهيم، فتحى مرشدى، علاء السيد عطيى.
 
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
 
  
 
 
 

انضمام لجماعة إرهابية

تجديز حبس متهمين

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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