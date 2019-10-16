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تجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:58 ص
تجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أموال مشبوهة - ارشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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جددت محكمة الجنح، حبس متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه في أعمال غير مشروعة حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بالقضية.

 

وكشفت التحريات التى أعدتها الجهات المختصة، بأن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

 

وتابعت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجري العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاطه، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه.


غسيل الأموال

غسل الاموال

غسل 10 ملايين

10 ملايين جنيه

غسيل اموال المخدرات

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