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تجديد حبس متهمين بتزوير أختام ومستندات الدولة 15 يوما

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:10 م
تجديد حبس متهمين بتزوير أختام ومستندات الدولة 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى تكوين تشكيل عصابى لتزوير الأختام الحكومية، المحررات الرسمية، وانتحال صفة موظف بإحدى الجهات القضائية.

وقالت التحريات الأمنية الأولية لأحد المتهمين، إنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وقام بتزوير إثبات شخصية "كارنيه" منسوب صدوره لذات الجهة، لجهة قضائية، وأنه كون تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع آخر صاحب مطبعة تخصص نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية.

وضبط بحوزة المتهم خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته "الوحدة الحسابية لجهاز مدينة العبورـ هيئة المجتمعات العمرانية"، وأكلاشيهات منسوب صدورهم لذات الجهة، ومجموعة من الملفات والعقود خاصة بإنهاء إجراءات تراخيص بناء والتصالح فى مخالفات المبانى منسوب صدورهم لجهاز مدينة العبور، وأختام ذات يد بلاستيكية، وإيصال منسوب صدورهم لإحدى الهيئات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و14 شهادة سداد تأمينات خاصة بأعمال المقاولات منسوب صدورها لذات الجهة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وجهاز لاب توب يحوى صور لعدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وكذا نماذج لعملات نقدية أجنبية، وجهاز طابعة وماسح ضوئى، ووحدة كمبيوتر "كيسة"، وماكينة قطع وتغليف الكارنيهات، وماكينة طباعة "تستخدم فى اصطناع وتزوير أختام شعار الجمهورية والكارنيهات، ومبلغ مالى، وطبنجة صوت و39 طلقة، ومجموعة كابلات موصلة بشاشة كمبيوتر مزودة بكروت شاشة تُستخدم فى تداول عملات نقدية افتراضية إلكترونية "بت كوي".


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