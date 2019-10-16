تجديد حبس صاحب محل بقالة 15 يوما لهتكه عرض طفلة فى قليوب

القليوبية –فريق المحافظات

جدد المستشار محمود الكفراوى رئيس محكمة قليوب حبس صاحب محل بقاله 15 يوما علي ذمة التحقيقات لهتكه عرض طفلة بدائرة قسم قليوب.

ومن جانبه ، قال أحمد عبد الله مرعي، المحامي، دفاع الطفلة في القضية، إن المتهم يواجه تهم التحرش وهتك العرض واحتجاز طفلة وتهديدها بسلاح أبيض، وهي جرائم يعاقب عليها القانون عقوبات رادعة.

وأضاف المهندس نور زكريا أحد الأهالي المتضامنين مع الطفلة، أنه تم تحرير بلاغ أيضا ضد المتهم عن طريق خط نجدة الطفل حمل رقم 2799، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الطفلة بمساعدة مجلس أمناء الإدارة التعليمية بقليوب إلى أخصائي نفسي لمعالجتها من آثار التعدي عليها وإعادة تأهيلها من جديد.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز قليوب من "م. ع" يفيد بقيام "ت. ي"، 50 عاما، صاحب محل بقالة بهتك عرض ابنته "ف. م"، 12 عاما، بعد تهديدها بسلاح أبيض، وتم ضبط المتهم ويدعى "ت.ا".

وتحرر عن ذلك المحضر 3823 قسم قليوب وبالعرض على النيابة العامة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واليوم حددها قاضي المعارضات 15يوما.