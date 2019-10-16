بورصات الخليج خضراء بجلسة الأربعاء..والسعودية تعاود الصعود بعد تراجع 7 جلسات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ربحت بورصة الكويت 270 مليون دينار، وعاودت بورصة السعودية الصعود بعد 7 جلسات من التراجع، ودفعت النتائج المالية لبنك دبى الإسلامى، سوق دبى المالى للصعود.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% رابحاً 36.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7518.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.64% رابحاً 127 نقطة ليغلق عند مستوى 3620.54 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% رابحاً 36.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7518.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.64% رابحاً 127 نقطة ليغلق عند مستوى 3620.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 104.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 76 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.83%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%.

وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.18%، ثم أسمنت السعودية بنسبة 6.52%، ثم صادرات بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "المصافى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.13% ثم تكافل الراجحى بنسبة 2.78%، ثم عناية بنسبة 2.71%.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحاً 33.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5763.79 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% رابحاً 49.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6295.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% رابحاً 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4724.63 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 138.5 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون دينار كويتى عبر 5922 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.70%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%.

وجاء سهم "بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.98%، تلاه شركة سنام العقارية بنسبة 9.43%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.17%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.62% ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 6.92%، ثم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.59%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% رابحاً 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1525.85 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% رابحاً 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1525.85 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.7 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 27.21% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.30%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.23% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.44%.



بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحاً 1.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2825.69 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك بعد إعلان بنوك عن نتائج مالية جيدة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 317.5 مليون سهم محققة ما قيمته 258.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3324 صفقة لـ31 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفضت 10 أسهم، واستقر 12 سهما.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فقطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.25، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.53%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.76%.