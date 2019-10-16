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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس كلية انتشار الإيمان بروما

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:16 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس كلية انتشار الإيمان بروما البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر
كتبت سارة علام

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استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صباح اليوم المونسينيور ﭬينشينسو فيفا، رئيس كلية انتشار الإيمان بروما، ويرافقه نائب الرئيس الأب أليساندرو براندى.

تأتى هذه الزيارة فى إطار العلاقات المتبادلة بين الاكليريكية الكبرى بالمعادى وكلية انشار الإيمان بروما، شارك فى اللقاء الأب بيشوى رسمى رئيس الاكليريكية.

كانت الكنيسة الكاثوليكية قد احتفلت الأسبوع الماضى بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع إذ وصلت رفاتها من فرنسا وبدأت تجوب الكنائس الكاثوليكية فى مختلف ربوع مصر تبركًا بها.

 


ابراهيم اسحق

بطريرك الكاثوليك

الكاثوليك

كلية انتشار الايمان

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