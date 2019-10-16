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بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات و"الصحة" لاستخدام قاعدة بيانات الناخبين

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:35 م
بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات و"الصحة" لاستخدام قاعدة بيانات الناخبين المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - تصوير عمرو مصطفى

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انتهت منذ قليل، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وزارة الصحة وذلك لإتاحة قاعدة بيانات الناخبين فى المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين المصريين.
 
وينص البرتروكول على إمداد وزارة الصحة والسكان، بقواعد بيانات الناخبات الفتيات والسيدات، استعدادا لاستكمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحملات 100 مليون صحة، والتى تخص السيدات فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى لجميع الفتيات والسيدات من سن 18 سنة وما فوق، تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر".
 
ويهدف بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة توفير قاعدة البيانات لوزارة الصحة لاستخدامها فى الكشف عن الأمراض خاصة فيما يتعلق بصحة المرأة.
 
وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات سليمة 100% نتيجة قيام الهيئة بتحديث القاعدة بشكل مستمر ودورى والتى من شأنها استخدامها فى الكشف عن الامراض.
 
وأضاف أن البروتوكول جاء مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإمداد وزارة الصحة والسكان، بقواعد الناخبين لربطها مع قاعدة بيانات المواطنين الذين يتم مسحهم بالحملة القومية للقضاء على الأمراض
 
من جانبه قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها إن الهيئة مختصة، قانونا، بوضع قاعدة بيانات الناخبين، وتحديثها على مدار الساعة.
 
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتعاون المؤسسي بين مؤسسات الدولة خاصة في المسح القومي لجميع المصريين.
 

بروتوكول تعاون لدعم الصحة

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