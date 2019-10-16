باكستان تستدعى نائب السفير الهندى للاحتجاج على الانتهاكات فى كشمير

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استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، نائب السفير الهندى فى السفارة الهندية بإسلام أباد، اليوم الأربعاء، لتقديم احتجاج على إطلاق النار الاستفزازى من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستانى من الخط الفاصل فى كشمير فى 15 أكتوبر الجاري، والذى أدى لمقتل 3 وإصابة 8 آخرين من المدنيين الباكستانيين.

وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن مدير عام شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الباكستانية أبلغ نائب السفير الهندى بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازى على خط السيطرة فى كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.

وأدان المسئول الباكستانى إطلاق النار الاستفزازى، قائلا إن استهداف المدنيين ومناطق مأهولة بالسكان يتعارض والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.