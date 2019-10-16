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انطلاق مهرجان تعامد الشمس فى أسوان بمشاركة 8 فرق فنون شعبية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:48 م
انطلاق مهرجان تعامد الشمس فى أسوان بمشاركة 8 فرق فنون شعبية جانب من الحفلات
أسوان – عبد الله صلاح

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انطلقت مساء اليوم، الأربعاء، فاعليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، والذى تنظمة الهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة 8 فرق فنون شعبية، خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجارى.

بدأت فاعليات المهرجان بتقديم عروض فنية استعراضية لفرقة المحلة للفنون الشعبية بقصر ثقافة أسوان، بحضور أحمد الشافعى رئيساً للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ونجوى احمد السيد مدير عام فرع ثقافة أسوان.

وقالت نجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن مهرجان تعامد الشمس يشارك فيه فرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة توشكى للفنون الشعبية، وفرق بورسعيد والوادى الجديد وغزل المحلة وشلاتين وملوى وقنا للفنون الشعبية، والتى تقدم عروضها بقصور ثقافة أسوان وكوم أمبو، والسباعية، وكلابشة، والرديسية وقصر ثقافة دهميت، وقصر ثقافة حسن فخر الدين وبيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان، ومكتبة الطفل والشباب بمدينة دراو، ومكتبة أدندان الثقافية.

وأضافت مدير عام الثقافة، أن الفرق المشاركة ستنهى من تقديم عروضها بمسرح السوق بمدينة أبوسمبل مساء ليلة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس يوم 21 أكتوبر، كما ستقدم أيضا الفرق عروضها أمام معبد رمسيس الثانى صباح يوم 22 أكتوبر بالتزامن مع حدوث ظاهرة تعامد الشمس وذلك بحضور عدد من مسئولى الدولة ومحافظ أسوان.


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اسوان

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