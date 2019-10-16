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انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:00 ص
انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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 يعقد اليوم الأربعاء فى مدينة العريش بشمال سيناء أول ملتقى لتوفير فرص عمل  للشباب .

وقال خالد مكاوى المتحدث باسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الملتقى تنظمه مديرية الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  تحت اسم ملتقى التوظيف للمحافظات الحدودية.

وأضاف أنه سيعقد بأحد الفنادق على ساحل مدينة العريش وبمشاركة بعض الجهات التى توفر وظائف لأبناء سيناء المقيمين بها، وهى مدراس العربى الخاصة 14وظيفة، المعهد العالى للعلوم التجارية 5 وظائف ، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 9 وظائف، مدرسة الكنانة الخاصة 6 وظائف ، مدرسة الرساله الخاصة للغات 10 وظائف، معطم أبو عيسى وظيفتان، حضانه الرضا والنور4 وظائف .

 

 

 


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