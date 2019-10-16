سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انسحاب الشركات الدولية والعقوبات تحاصر الاقتصاد التركى وتقوده للانهيار

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:00 ص
انسحاب الشركات الدولية والعقوبات تحاصر الاقتصاد التركى وتقوده للانهيار الليرة التركية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبقى الاقتصاد التركى هو الخاسر الأكبر من سياسة العدوان التى يمارسها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان فى المنطقة، ومع العدوان التركى على الأراضى السورية يواصل اقتصاد تركيا تلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى بإعلان لاعبين رئيسيين فى الاقتصاد تخليهم عن الاستثمار فى تركيا بعد الحرب التركية على سوريا، لتصبح بمثابة حصار جديد يعمق نزيف الاقتصاد التركي.

الصدمة الأولى للاقتصاد التركى، جاءت بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف المفاوضات التجارية مع أنقرة ورفع التعريفات الجمركية على الحديد التركى المصدر بنسبة 50%، فضلا عن قرار وشيك بمعاقبة مسئولين أتراك.

وتشكل صادرات الحديد التركى إلى الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز الصادرات التركية، حيث تعتبر الولايات المتحدة من أكبر المستوردين للحديد التركى، وبالتالى من المتوقع أن يشكل قرار فرض الرسوم الجديد تأثيرا سلبيا على المدى القصير على الأقل.

وردا على العدوان التركى على الأراضى السورية، أصبحت مفاوضات إنشاء مصنع فولكس فاجن الجديد فى تركيا مهدد بالفشل، وذلك بعد إعلان مسئولى الشركة إرجاء قرار إنشاء المصنع الجديد، خشية من التأثير السلبى للهجوم التركى على الأراضى السورية.

ويأتى إعلان فولكس فاجن بتأجيل إنشاء المصنع الجديد، بعد أيام من إنشاء الشركة وحدة تابعة لها فى غرب تركيا، كما أنها ليست الشركة الأولى التى تأخذ هذا القرار، حيث سبقها إعلان شركة هوندا اليابانية إغلاق مصنعها فى تركيا الشهر الماضى، وذلك على خلفية ما رأته الشركة بأن الاقتصاد التركى يعانى من ظروف غير مواتية.

وفى نفس السياق، طالب عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية المستثمرين السعوديين بالحذر من الاستثمار فى تركيا، خشية التعرض لمزيد من الخسائر نتيجة المضايقات التى تتعرض لها الشركات السعودية هناك، فضلا عن زيادة حالات النصب والاحتيال.

المضايقات التركية لم تقتصر فقط على الاستثمارات السعودية، حيث تلقت السفارة السعودية شكاوى حول تعرض السعوديين الراغبين فى الاستثمار العقارى هناك للنصب، حيث أصبحوا مهددين بعدم الحصول على سندات ملكية للعقارات.

الليرة التركية لم تسلم هى الأخرى من تبعات الحرب التركية على الأراضى السورية، حيث صُنفَت الليرة التركية بأنها العملة الأسواء أداء بالعالم بين العملات الرئيسية خلال شهر أكتوبر، وذلك على خلفية تراجع الليرة بنسبة بلغت نحو 5% هذا الشهر مقابل الدولار، أثر التحرك العسكرى التركى بالأراضى السورية.


انسحاب الشركات

الحرب التركي

الاقتصاد التركي

الليرة التركية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة