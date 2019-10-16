انتعاش بيع الطرابيش فى احتفالات مولد السيد البدوى بالغربية.. صور

الغربية محمد طارق

يعتبر الطربوش من المظاهر الأساسية للاحتفال فى جميع موالد محافظات الجمهورية، وبالأخص فى مولد العارف بالله السيد أحمد البدوى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث ينتشر بائعى الطرابيش الملونة بمحيط المسجد الأحمدى ويتجمع عليهم الأطفال والشباب لشراء الطرابيش والزمامير للاحتفال بالمولد .

ولم يكتفوا بائعى الطرابيش هذا العام ببيعها فقط، بل تطور الأمر إلى بيع الطراطير والاقنعة المخيفة وألعاب الأطفال، والتى لاقت إقبال كبير من الأطفال لشرائها والاستمتاع باللعب بها فى ساحة المسجد .

التقى "اليوم السابع" ببائعى الطرابيش بمحيط المسجد الأحمدى، وقال محمد أيمن أحد البائعين: "نأتى كل عام قبل بداية المولد بقرابة شهر أنا وزملائى ونقوم باستئجار مكان للعيش به وتخزين بضاعتنا، وننتظر كل عام عدو المناسبة لبيع الطرابيش والتى نجنى منها أموال مربحة بجانب عملنا فى الموالد الأخرى" .

وأضاف أنه يأتى كل عام من حلوان إلى مدينة طنطا للمشاركة فى احتفالات العارف بالله السيد أحمد البدوى والاستمتاع بتلك الاجواء الروحانية وزيارة الضريح والاستمتاع بحلقات الذكر، وكذا بيع الطرابيش وألعاب الأطفال والتى تعد من المظاهر الأساسية للاحتفال بالمولد .

وأشار أن هذا العام شهد تطور مختلف فى بيع الألعاب فأصبحنا نبيع أشياء أخرى مثل الطراطير، والاقنعة المخيفة موضحا أن المولد هذا العام شهد إقبالا كبيرا على شراء تلك الألعاب التى يستمتع بها الأطفال والشباب بساحة المسجد الأحمدى .

واختتم حديثة قائلا العمل من أهم العبادات ولابد من السعى فى طريق الرزق الحلال حتى أستطيع تكوين مستقبلى، موضحا أنه يبلغ من العمر قرابة 15 عاما ولم يتوقف عن العمل ويأتى كل عام إلى المولد منذ أكثر من 4 أعوام .











