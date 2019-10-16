امرأة هندية فى عمر الـ 75 عاما تضع مولودتها.. اعرف حكاية أكبر أم بالعالم

كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا أصبحت أكبر أم في العالم بعد الولادة من خلال أطفال الأنابيب.



سكرين شوت

ووضعت "برابها ديفي" طفلتها من خلال الولادة القيصرية في مستشفى كينكر، وهو مستشفى خاص في كوتا ، راجستان، ليلة السبت، بعد أن حملت عن طريق الحقن المجهرى.



الطفلة المولودة من أكبر أم فى العالم

وتم نقل فتاتها ، التي كانت تزن فقط 450 جراما، مباشرة إلى العناية المركزة، حيث كان يجب ولادتها بعد 30 أسبوعًا فقط لأن والدتها مسنة، ولديها رئة عاملة واحدة فقط، وكانت ضعيفة جسديًا.



الطفلة المولودة من أكبر أم فى العالم

وعلى الرغم من أن السيدة وزوجها البالغ من العمر 80 عامًا لديهم بالفعل طفل بالتبني، لكنهم أرادوا أن ينجبوا طفل من لحمهم ودمهم.



أكبر أم فى العالم وزوجها

وقال الدكتور "أبيلاشا كينكر"، أخصائي أمراض النساء والتوليد الذي قام بتوليد الطفلة: "لقد جاءت برابها ديفي إلى المستشفى قبل أربعة إلى خمسة أيام من الولادة، وقد وجدنا أن هناك مضاعفات في حملها لذلك قررنا توليد الطفل من خلال عملية قيصرية".



أكبر أم فى العالم وهى حامل

وتابعت "كينكر": "كانت السيدة مريضة وعجوز ولم نتمكن من اغتنام الفرص معها لزيادة وقت الحمل واستمرت لأكثر من ستة أشهر، وكان ذلك مفاجئًا للغاية بالنسبة لسنها، وإذا لم نقم بتوليد الطفل، كان سيموت في الرحم".