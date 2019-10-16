"الوقاية خير من العلاج".. مبادرة ببنى سويف لتدريب العاملين على الإجراءات الصحية

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف أولى فعاليات الخطة التوعوية والتثقيف الصحي، التى تستهدف توعية وتدريب أصحاب المهن والحرف التى تتصل بشكل مباشر بالمواطنين على الأساليب والإجراءات الصحية والاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتقال الأمراض والأوبئة، تحت شعار الوقاية خير من العلاج، حيث تم عقد ورشة عمل للعاملين بصالونات الحلاقة(رجالي–نسائي) بمدينة ببا، وقد تم فى الورشة توعيتهم وإعلامهم بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بمحلات الحلاقة والكوافيرات لتجنب انتشار العدوى، وأنه من لم يلتزم بالتعليمات سوف يتم سحب الترخيص منه ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.

شارك فى ورشة العمل كل من: دكتورة فيبى عدلى رئيس قسم الفيروسات الكبدية بإدارة ببا، الأستاذ عمر أحمد مراقب الفيروسات بمديرية الصحة ببنى سويف، عماد عيسى مراقب الفيروسات بإدارة ببا ورئيس قسم الثقافة الصحية،وبإشراف مباشر من المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا.

من جانبه وجه المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحى وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، على أن تشمل الحملات كافة المهن ذات الاتصال المباشر بالمواطنين، والأماكن التى يتم تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وتشهد ازدحاماً فى أوقات الذروة، مشددا على ضرورة تفعيل شعار (الوقاية خير من العلاج) ، وذلك بجانب التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات التى توفرها الدولة.