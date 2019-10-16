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"الوطنية للإعلام" تختتم دورة تدريب الأئمة على مهارات التحدث لوسائل الإعلام

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:46 م
"الوطنية للإعلام" تختتم دورة تدريب الأئمة على مهارات التحدث لوسائل الإعلام جانب من الدورة
كتب محمد السيد

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اختتم معهد الإذاعة والتليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام فعاليات الدورة رقم (2) لتدريب أئمة وزارة الأوقاف على مهارات التحدث لوسائل الإعلام والتى عقدها فى إطار التعاون بين الهيئة ووزارة الأوقاف .

 

وشارك فى حفل الختام الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون والقى كلمة نائبا عن حسين زين - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام – رحب فيها بالتعاون المستمر بين الهيئة ووزارة الأوقاف، مطالبا الأئمة بتطبيق ما تدربوا عليه من مهارات لرفع راية الدين الحنيف والتبصير بوسطية وسماحة الاسلام وأنه دين حضارة جاء بمشروعين أحدهما عقدى والآخر إنسانى يحفظ حياة الإنسان ويصونه.

 

ومن جانبه، أشاد المتدربون بالمستوى المتميز للتدريب وما حصلوا عليه من مهارات وتطبيقات وأثنوا على جهود المعهد والعاملين فيه ودعمهم لتوفير كافة الإمكانيات للحصول على هذه المهارات الإعلامية المتقدمة.

 

يذكر أنه شارك فى التدريب فى الدورة كلا من الدكتور حسن مدنى والدكتور حسن سليمان والدكتور مصطفى عبد الوهاب والدكتور منال العارف والدكتور حنان الشبينى وسمير شهاب والمذيع احمد يوسف والمخرج صلاح طه، كما شارك فى تقديم التدريب شكرى أبو عميرة المخرج ورئيس الاتحاد الأسبق .

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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف
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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف
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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف
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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف
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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف
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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف
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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف

 

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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف
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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف
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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف
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دورة تدريب أئمة وزارة الأوقاف

 


الهيئة الوطنية للاعلام

خالد فتح الله

معهد الاذاعة والتليفزيون

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