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لاستخدامها فى حالات الإنعاش القلبى..

الهلال الأحمر المصرى يسلم الأندية الرياضة أجهزة "الصدمات القلبية" ..صور

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:47 م
الهلال الأحمر المصرى يسلم الأندية الرياضة أجهزة "الصدمات القلبية" ..صور الهلال الاحمر المصرى يسلم الأندية الرياضة أجهزة إعطاء الصدمات القلبية الآلية
كتب مدحت وهبة

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سلم الهلال الأحمر المصرى أجهزة الصدمات القلبية الآلية لأندية الزمالك والجزيرة ومركز شباب الجزيرة، لاستخدامها فى حالات الإنعاش القلبى الرئوى، ليصل عدد  أجهزة إعطاء الصدمات القلبية التى سلمها الهلال الاحمر المصرى إلى الأندية والمؤسسات لـ 5 أجهزة حتى الآن، حيث سبق وتم تسليم  الجهاز  لكل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونادى الصيد، كما أنه من المقرر تسليم الجهاز آيضا لساقية عبد المنعم الصاوى الثقافية خلال الايام المقبلة، وذلك فى إطار الحرص على زيادة معدلات النجاة فى حالات الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة، خاصة فى الأماكن ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة .

 

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رئيسى
 


قال الهلال الأحمر المصري فى بيان اليوم انه تم  تنظيم يوم تدريبي للعاملين في كل نادي حيث تناول التدريب كيفية إنعاش القلب والتنفس بالإضافة إلى التدريب على الاستخدام الأمثل لجهاز صدمات القلب الألى الذي يساعد في عملية إنعاش القلب والتنفس، كما تم تدريبهم أيضًا على كيفية إجراء الإسعافات الأولية لعدد من الإصابات، وذلك في إطار حملة "العودة إلى النبض" التي قام بها الهلال الأحمر المصري.


وجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت حالات وفيات كثيرة نتيجة الإصابة بالسكتات القلبية فى الأماكن ذات التجمعات الكبيرة مثل صالات الجيم وغيرها من الاماكن التى يتردد عليها الشباب بشكل كبير، مما جعل الهلال الأحمر المصري يقوم بتسليم جهاز إعطاء الصدمات القلبية الآلية لبعض المؤسسات والاندية الرياضة لاستخدامه في حالات الإنعاش القلبي الرئوي، للمساهمة في زيادة معدلات النجاة في حالات الإصابة، بالسكتات القلبية المفاجئة.


وكان  الهلال الاحمر المصرى  قد أطلق حملة  لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين فى جمهورية مصر العربية حول صحة القلب وكيفية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ،وتثقيف الجمهور بشأن عملية إنعاش القلب والتنفس ،بالإضافة إلى كيفية استخدام أجهزة صدمات القلب الآلية وأهميتها في عملية إجراء إنعاش القلب والتنفس، مما يؤدى إلى زيادة فرص نجاة ضحايا توقف القلب المفاجئ  ،كما  يقوم الهلال الأحمر المصرى بالاستعانة بمدربي الإسعافات الأولية في هذه الفعاليات لتدريب العامة على إجراء عملية إنعاش القلب والتنفس وكيفية استخدام أجهزة صدمات القلب الآلية .

 

 

 

 

 

 

 


الهلال الاحمر المصري

الأندية الرياضة

أجهزة إعطاء الصدمات القلبية

الإنعاش القلبي

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