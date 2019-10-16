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النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:40 م
النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع حريق سيارة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تسلمت نيابة القاهرة الجديدة،  تحريات المباحث، فى واقعة انفجار سيارة "ملاكى"، وتفحم 3 طلاب من الجامعة البريطانية، وإصابة آخر بالتجمع.
 
 
وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، بالحادث وأن الواقعة تتلخص فى وجود ماس كهربائى داخل السيارة مما أدى لاشتعالها، بالإضافة لاختلال عجلة القيادة من يد أحد الطلاب خلال قيادة السيارة، ما أدى إلى تصادمها بعمود إنارة.
 
 
وصرحت النيابة بدفن جثامين الطلاب الثلاثة، وتسليمهم إلى أسرهم.
 
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغاً يفيد باصطدام سيارة ملاكى وإشتعالها،  وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل المتوفين والمصاب للمستشفى، و نقل حطام السيارة من مكان الحادث، والتحفظ عليها داخل قسم الشرطة، فيما جرى تحرير محرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

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