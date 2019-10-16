النيابة تحبس المتهم بقتل شاب والاستيلاء على أمواله فى السلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم بقتل شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما سرق منه 40 ألف جنيه وطعنه بسكين وأخفى مظاهر الجريمة أسفل كوبرى، وتخلص من الملابس الموجود عليها آثار الدم.

كان قسم السلام ثان، تلقى بلاغا بالعثور على جثة أسفل كوبرى السلام، وعلى الفور انتقل إلى المكان، وتبين العثور على جثة بها العديد من الطعنات، بتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة، المتهم "أحمد .ق" بعدما استدرج صديقه المجنى عليه "محمد.ر" إلى كوبرى السلام وهناك ضربة بسكين وتمكن من الاستيلاء على ما بحوزته من أموال وتخلص من الملابس الموجود عليها آثار الدم.

وكشفت تحقيقات النيابة بوصول المجنى عليه جثة هامدة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الجريمة صديق المجنى عليه يدعى "أحمد.ق" وأن الوفاة نتيجة طعنه بسكين أدت إلى النزيف والوفاة.