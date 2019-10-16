المغرب: توقيف 27 شخصا فى إحباط عملية هجرة غير شرعية

أ ش أ

أحبطت السلطات المغربية بمدينة "سلا"، عملية هجرة غير شرعية، أسفرت عن ضبط وتوقيف 27 شخصا.

وذكرت المديرية العامة للأمن المغربى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية اليوم الأربعاء، أن القضية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه فى تورطهم فى تنظيم الهجرة غير الشرعية، كما تم ضبط 22 شخصا بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة"، مشيرة إلى أن الموقوفين الـ22 سلموا مبالغ مالية متفاوتة القيمة للمنظمين مقابل تهجيرهم سرا نحو إسبانيا عبر المسالك البحرية.

وأضافت، أن عمليات التفتيش احتجزت مجموعة من المعدات التى يشتبه فى ارتباطها بهذه الأنشطة الإجرامية، وهى عبارة عن 21 صدرية للنجاة، وكمية من المحروقات، ووسائل للإنارة الليلية، فضلا عن أسلحة بيضاء.

وتابعت، "تم فتح بحث قضائى فى هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، وتشخيص باقى المتورطين المحتملين، فضلا عن رصد امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء على الصعيد الوطنى أو الدولي".