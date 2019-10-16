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المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة مخدر الحشيش قبل ترويجها فى الساحل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:09 م
المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة مخدر الحشيش قبل ترويجها فى الساحل مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل "كهربائى" بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة، بقصد الاتجار وترويجها في منطقة الساحل، ونسبت النيابة العامة تهم حيازة مخدر الحشيش.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساخل، تفيد بقيام "عباس.أ" وشهرته "موس"، بممارسة نشاطا إجراميا، فى ترويج والاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة الساحل مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من 850 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.


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قسم الساحل

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